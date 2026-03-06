¿Terminó el proceso de postulación?: Estas son las alternativas para ingresar a la educación superior en 2026

06 mar. 2026 - 15:21 hrs.

Aunque el Proceso de Admisión 2026 cerró su etapa principal en enero, entrar a la educación superior todavía es posible. Durante todo febrero y marzo, el sector técnico-profesional mantiene sus puertas abiertas, convirtiéndose en la alternativa para miles de estudiantes que aún buscan definir su futuro profesional.

Dentro de las instituciones que aun tienen inscripciones disponibles se encuentra Duoc UC, que ofrece flexibilidad a través de sus distintas modalidades. Para sus carreras 100% online, el período de matrícula se encuentra en su recta final y concluirá el domingo 16 de marzo. Mientras tanto, las carreras presenciales continuarán recibiendo nuevos estudiantes hasta el próximo 31 de marzo.

La oferta académica de la institución destaca por su enfoque inclusivo, eliminando la PAES como requisito obligatorio para abrir puertas a diversos perfiles: desde recién egresados de enseñanza media hasta adultos que buscan retomar sus estudios o reconvertirse laboralmente. Para estos últimos, existen vías específicas como la progresión académica, que permite a técnicos de nivel superior obtener un título profesional, y el sistema de convalidación, diseñado para quienes ya cuentan con estudios previos en otras instituciones y desean acreditar sus conocimientos para optimizar su tiempo de formación.

A estas alternativas se suma el Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP), un mecanismo clave para quienes buscan profesionalizar su trayectoria. Esta opción permite validar competencias adquiridas a través de la experiencia laboral, siempre que se acrediten al menos tres años de desempeño en el área. De esta forma, los conocimientos prácticos se traducen en la convalidación de módulos específicos, reduciendo la carga académica del estudiante.

"Hoy la educación superior ofrece distintas vías de ingreso que permiten a las personas evaluar alternativas según su experiencia, intereses y proyectos de vida. En Duoc UC, por ejemplo, mantenemos el proceso de admisión abierto hasta marzo, con opciones flexibles para quienes aún están definiendo su futuro académico", explicó Diego Errázuriz, director de Admisión de Duoc UC.

De esta manera, el cierre del proceso universitario no marca necesariamente el fin de las posibilidades para ingresar a la educación superior en 2026, sino que abre paso a alternativas que ofrecen mayor flexibilidad en plazos y requisitos.

Para revisar carreras, requisitos y fechas específicas, las instituciones mantienen información actualizada en sus plataformas de admisión.