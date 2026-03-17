Con referentes de la música urbana: adidas Originals celebra las icónicas Superstar

17 mar. 2026 - 10:44 hrs.

El Teatro Municipal de Santiago fue el escenario de un encuentro que celebró uno de los modelos más emblemáticos de la historia de adidas Originals: las adidas Superstar. La instancia reunió música, estilo y cultura para conmemorar la trayectoria de esta silueta, nacida en las canchas de básquetbol en la década de 1970 y que, con el paso de los años, se ha consolidado como un ícono global de la cultura urbana.

En esta nueva etapa, adidas Originals conecta con la escena musical chilena a través de las presentaciones de Princesa Alba, Akriila y FaceBrooklyn, tres artistas que marcan el movimiento urbano nacional. El evento se desarrolla en uno de los escenarios históricos de la cultura en Chile, generando un cruce entre tradición y contemporaneidad, donde la música y la moda se encontraron para celebrar el legado de las Superstar.