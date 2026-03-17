Con referentes de la música urbana: adidas Originals celebra las icónicas Superstar
El Teatro Municipal de Santiago fue el escenario de un encuentro que celebró uno de los modelos más emblemáticos de la historia de adidas Originals: las adidas Superstar. La instancia reunió música, estilo y cultura para conmemorar la trayectoria de esta silueta, nacida en las canchas de básquetbol en la década de 1970 y que, con el paso de los años, se ha consolidado como un ícono global de la cultura urbana.
En esta nueva etapa, adidas Originals conecta con la escena musical chilena a través de las presentaciones de Princesa Alba, Akriila y FaceBrooklyn, tres artistas que marcan el movimiento urbano nacional. El evento se desarrolla en uno de los escenarios históricos de la cultura en Chile, generando un cruce entre tradición y contemporaneidad, donde la música y la moda se encontraron para celebrar el legado de las Superstar.
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