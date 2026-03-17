'La Reina del Flow en concierto' confirma llegada a Latinoamérica: Chile está en la lista

17 mar. 2026 - 17:45 hrs.

Caracol Televisión y Fenix Entertainment confirmaron la llegada a Latinoamérica de “La Reina del Flow en Concierto”, un espectáculo en vivo basado en la exitosa serie musical que ha conquistado audiencias a nivel global.

El show busca llevar al escenario la música, los personajes y el universo narrativo de la producción, en un formato pensado especialmente para los fanáticos de la historia.

El anuncio se da tras el exitoso paso del espectáculo por España, donde en septiembre de 2025 agotó entradas en recintos como el Movistar Arena de Madrid. Además, para 2026 ya se proyecta una gira por 13 ciudades del país europeo durante junio y julio, con alta demanda de público.

En paralelo, la franquicia atraviesa uno de sus momentos más importantes, con el estreno de su tercera temporada, que continúa posicionándose entre las series en español más vistas en plataformas de streaming.

Según informaron desde la organización, “La Reina del Flow en Concierto” llegará a Latinoamérica durante el segundo semestre de 2026, con una propuesta escénica que combina música en vivo y elementos de la serie.

Por ahora, no se han confirmado fechas específicas para Chile, aunque se adelantó que próximamente se entregarán más detalles sobre su presentación en el país.