Este 23 de marzo: Despegar realizará un nuevo Live Shopping en Mega con descuentos en viajes y sorteos en vivo

18 mar. 2026 - 12:37 hrs. | Act. 19 mar. 2026 - 15:32 hrs.

El próximo lunes 23 de marzo, a partir de las 20:00 horas, Despegar realizará un nuevo Live Shopping by Mega, una transmisión digital que ofrecerá descuentos exclusivos en viajes y sorteos para quienes se conecten en vivo.

El evento será conducido por Joaquín Méndez y contará con la participación de la gerente de ventas de Despegar, Bernardita Urbina, junto a la embajadora de la marca, Josefina "Capitana Despegar".

Durante la transmisión, los usuarios podrán acceder a un cupón exclusivo disponible sólo durante el live, que podrá utilizarse a través de la app de Despegar, call center y WhatsApp, y que será aplicable a todos los paquetes internacionales.

Concursos y premios

Quienes sigan la transmisión también podrán participar en tres concursos que se realizarán en vivo y que contemplan distintos premios:

Dos noches en el Hotel OLA junto a una cámara GoPro

Dos noches de estadía en cualquiera de los hoteles NOI

Dos pasajes aéreos a Rio de Janeiro junto a JetSMART

¿Cómo participar?

Para acceder a las ofertas y participar en los concursos, los interesados deberán ingresar a Mega.cl y seguir la transmisión en vivo desde las 20:00 horas. La invitación es a conectarse a tiempo para no perder las promociones y premios que estarán disponibles exclusivamente durante el evento.