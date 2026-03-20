Festival REC 2026: Conoce la parrilla de artistas y horarios para el sábado 28 de marzo
El Festival REC ya definió su programación para el sábado 28 de marzo, jornada que contará con cuatro escenarios: Santander, Sono, Teatro Biobío y Pueblito REC, distribuidos entre el Parque Bicentenario de Concepción y el Teatro Biobío.
Durante el día, el evento reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales, con una variada propuesta musical que abarcará desde rock y pop hasta música urbana y proyectos emergentes.
Distribución por escenarios
Escenario Santander (Principal)
14:00 - 14:40: Animales Exóticos Desamparados
15:00 - 15:40: Holocausto
16:00 - 16:40: Acuario
17:00 - 18:00: Kudai
18:20 - 19:20: De Saloon
19:40 - 20:40: Los Jaivas
21:00 - 22:30: Jet (Show de cierre)
Escenario Sono
14:00 - 14:40: Anomie
15:00 - 15:40: Soulburner
16:00 - 17:00: Claudio Valenzuela
17:20 - 18:20: Young Cister
18:40 - 19:40: Cuarteto de Nos
20:00 - 21:00: Batalla Red Bull
Escenario Teatro Biobío
14:00 - 14:40: Pasaje Bolta
15:00 - 15:40: Benjamín Candia
16:00 - 16:40: Claudia Arriagada
17:00 - 17:40: Diagonal
18:40 - 20:00: León Gieco
Escenario Pueblito REC
13:20 - 14:00: Los Machingas
14:40 - 15:20: School of Rock
15:50 - 16:10: Revista Mocha
16:50 - 17:30: Jaimoufo
18:00 - 18:40: Chung Hwa
19:10 - 19:50: Titae 4 Funk
20:20 - 21:00: DJ Nakeye
Ver esta publicación en Instagram