Conciertos gratuitos y actividades para toda la familia en REC 2026

23 mar. 2026 - 11:57 hrs.

El Festival REC 2026 no sólo ofrecerá una extensa parrilla de música en vivo, sino que también incluirá una programación especialmente pensada para el público familiar. Con acceso gratuito, el evento incorporará espectáculos infantiles y actividades que invitan a niños, niñas y adultos a compartir en torno a la música durante el fin de semana en Concepción.

Bajo la premisa de que la música se disfruta en compañía, el festival incorporará escenarios y horarios dedicados a propuestas infantiles, en donde el aprendizaje, la entretención y la participación del público forman parte central de la experiencia. En esa línea, la programación contempla diversas agrupaciones orientadas al público infantil, que combinan música en vivo con contenidos educativos y dinámicas participativas.

Los Machinga y School of Rock abren el sábado

El sábado 28 de marzo, el escenario Pueblito REC concentrará dos presentaciones consecutivas. A las 13:20 horas se presentará Los Machinga, banda que propone un formato de rock para niños con enfoque educativo y familiar, integrando contenidos que buscan acercar la música a las infancias.

Más tarde, entre las 14:40 y las 15:20 horas, será el turno de School of Rock, con estudiantes formados en esta red internacional de escuelas musicales. Su propuesta se centra en la interpretación en vivo de distintos instrumentos, promoviendo la experiencia escénica desde edades tempranas.

Domingo familiar con Go Go Gallo Pipe y Los Frutantes

La programación infantil continuará el domingo 29 de marzo con espectáculos que combinan música y mensajes formativos. En el escenario Pueblito REC, Go Go Gallo Pipe se presentará entre las 13:20 y las 14:00 horas. El proyecto utiliza canciones para transmitir valores como la perseverancia, a través de un personaje que invita a niños y niñas a confiar en sus capacidades.

Luego, Los Frutantes subirán al escenario Sono entre las 14:00 y las 14:40 horas. La banda aborda la alimentación saludable mediante canciones interpretadas en vivo, con músicos caracterizados como frutas y verduras, en una puesta en escena dirigida a públicos de distintas edades.