'Una sonrisa feliz es una vida feliz': Pepsodent pone foco en la prevención en el Día de la Salud Bucal

23 mar. 2026 - 12:01 hrs.

El pasado 20 de marzo se celebró el Día Internacional de la Salud Bucal, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia del cuidado dental y la prevención de enfermedades a lo largo de toda la vida.

En ese contexto, se realizó una actividad en el colegio de cirujanas y cirujanos dentistas de Chile, en donde junto a la marca Pepsodent se desarrollaron distintas iniciativas educativas bajo el lema "Una sonrisa feliz es una vida feliz".

La jornada incluyó la participación de niños, actividades lúdicas y la presencia del personaje Ratón Mini Pep, con el objetivo de fomentar desde temprana edad hábitos como el correcto cepillado de dientes.

Enfoque en la prevención

Durante el evento, la Brand Manager de Pepsodent, Javiera Vera, se refirió a la instancia: "El cuidado de la salud bucal es muy importante desde la prevención y no sólo en la infancia, sino también a lo largo de la vida."

La actividad buscó reforzar mensajes clave sobre higiene oral, como la importancia del cepillado diario, el uso de productos adecuados y las visitas periódicas al dentista.

Al cierre de la jornada, también se incentivó la participación del público, invitando a compartir opiniones y experiencias sobre el cuidado dental.

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