Tras alza de combustibles: Tenpo lanza descuentos en bencina y diésel para quienes paguen con su tarjeta

26 mar. 2026 - 09:34 hrs.

En medio de un escenario complejo para los automovilistas, el Gobierno anunció un fuerte ajuste en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que contempla alzas proyectadas desde este jueves 26 de marzo de hasta $372 por litro en las bencinas y hasta $580 en el diésel. En ese contexto, Tenpo anunció el lanzamiento de una iniciativa que busca aliviar el bolsillo de los conductores.

El viernes 27 de marzo, un día después del alza en los combustibles, los usuarios de Tenpo podrán acceder a un beneficio especial disponible como "misión" dentro de la app, bajo el concepto de "Misión Bencina". Quienes la activen podrán obtener una devolución de entre $100 y $300 por litro, pagando con Tenpo en estaciones de servicio adheridas.

El beneficio estará disponible a través de las aplicaciones de algunas de las principales bencineras del país, como Copec, Petrobras y otras plataformas asociadas.

¿Cómo funciona?

Primero debes activar la misión dentro de la app Tenpo y realizar una compra el viernes 27 de marzo. Para acceder al beneficio, el monto mínimo de compra es de $5.000, y podrás recibir una devolución con un tope de hasta $4.000 por usuario. Además, esta promoción tiene la ventaja de que no consume el cupo de otras ofertas disponibles durante el mes, por lo que puedes aprovecharla sin afectar otros beneficios.

Y como beneficio extra, para aliviar la carga de los automovilistas en un mes especialmente exigente, quienes paguen su permiso de circulación con Tenpo antes del 31 de marzo participarán automáticamente por uno de los 10 premios de un año de bencina gratis, que contempla abonos mensuales de $150.000 durante 12 meses.