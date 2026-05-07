'La Reina del Flow' llega a Chile con espectáculo en vivo: Así puedes comprar entradas

07 may. 2026 - 14:26 hrs.

La serie colombiana de Netflix "La Reina del Flow" llegará a Chile el próximo 3 de septiembre con un concierto en vivo en el Movistar Arena, como parte de una nueva etapa internacional impulsada tras el éxito de su gira por Europa, donde agotó funciones en ciudades como Madrid.

El show, desarrollado por Caracol Televisión junto a Fénix Entertainment, buscará trasladar al escenario el universo musical de la producción a través de una puesta en escena que combinará música en vivo, visuales y momentos inspirados en la historia de sus personajes más reconocidos.

La historia de Yeimy Montoya cobrará vida junto a uno de los personajes más icónicos de la serie: Charly Flow, figura clave en un relato marcado por la traición, el poder y la redención.

Sobre el escenario, el elenco da vida a un espectáculo de alto nivel donde Charly Flow toma un rol protagónico, llevando su energía, actitud y presencia a una puesta en escena impactante. Con visuales envolventes, sonido en vivo y una narrativa potente, cada momento está diseñado para conectar directamente con la historia que conquistó al mundo. Las canciones no solo se interpretan: se enfrentan, se sienten y se viven, reviviendo la intensidad de los personajes y sus conflictos.

Talento en escena:

Carlos Torres — Charly

Majo Vargas — Yeimy Montoya

Juan Manuel Restrepo — Pez Koi

Kevin Bury — Cris Vega

Juan Palau — Drama Key

Jay Torres — Yoni Trejos

¿Te gustaría ir?

Las entradas para "La Reina del Flow en Concierto" estarán disponibles a través de PuntoTicket desde el 8 de mayo a las 13:00 horas.