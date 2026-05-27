Uno Salud Dental conmemora 15 años promoviendo la salud y el autocuidado bucal

27 may. 2026 - 13:25 hrs.

Uno Salud Dental conmemoró 15 años de funcionamiento en Chile, alcanzando 100 clínicas entre Arica y Punta Arenas y más de dos millones de pacientes atendidos desde su creación. Desde la red odontológica destacaron que, durante este tiempo, uno de sus principales objetivos ha sido ampliar el acceso a la salud dental en distintas regiones del país, fortaleciendo la cobertura territorial, las alternativas de financiamiento y el acceso a especialistas. En el marco de este aniversario, además, hicieron un llamado a quienes han postergado su salud bucal a priorizar su sonrisa y mejorar su calidad de vida.

Actualmente, la compañía cuenta con presencia en distintas ciudades de Chile y trabaja con más de 1.000 profesionales del área odontológica.

"En 15 años hemos visto cómo miles de personas que nunca habían podido acceder a tratamientos de calidad encontraron en Uno Salud Dental un lugar donde elegirse. Eso es lo que celebramos hoy: no los números, sino el impacto real en la vida de las personas", señaló Alexander Goldberger, gerente comercial de Uno Salud Dental.

Una invitación a "elegirse"

En el marco de este aniversario, Uno Salud Dental informó nuevas facilidades para tratamientos de ortodoncia e implantes dentales.

En ortodoncia, la red anunció un estudio inicial con valor de $9.900 y la posibilidad de financiar la instalación de brackets en 12 cuotas de $68.500. Además, indicó que existen descuentos de hasta $150.000 en determinados tratamientos. También se incorporan opciones de alineadores invisibles.

Respecto a implantes dentales, se informó sobre descuentos de hasta $150.000 en planes full y cuotas desde $56.900, incluyendo implante y corona. A esto se suma un 10% de descuento en cirugías complementarias.

Desde la empresa señalaron que uno de sus principales objetivos ha sido reducir las barreras de acceso asociadas a los costos, la distancia geográfica y la postergación de tratamientos dentales.

"Sabemos que hay personas que llevan años diciéndose 'el próximo mes me hago la ortodoncia' o 'cuando junte plata me pongo el implante'. Esta campaña es una invitación concreta a que dejen de postergarse, porque hoy las condiciones están dadas", agregó Goldberger.

Para quienes estén interesados en acceder a estas promociones o conocer más detalles sobre los tratamientos disponibles, Uno Salud Dental informó que la información se encuentra disponible en sus distintas clínicas a lo largo del país y a través de sus canales digitales.