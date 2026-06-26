BancoEstado habilita canales digitales y presenciales para canjear el Cupón de Gas Licuado

26 jun. 2026 - 12:43 hrs.

Como parte del Plan Chile Sale Adelante, el Gobierno implementó el nuevo Cupón de Gas Licuado, un beneficio extraordinario dirigido a apoyar a miles de hogares frente al aumento de los costos de la energía durante la temporada de invierno.

El aporte estatal, equivalente a $27.000 y destinado a hogares pertenecientes al 80% de mayor vulnerabilidad del país, puede utilizarse total o parcialmente hasta el 30 de septiembre de 2026 y contempla distintas modalidades de acceso, tanto digitales como presenciales.

Para su ejecución, BancoEstado dispuso su denominada "Carretera Digital" para facilitar la entrega del Cupón Gas Licuado a millones de personas, permitiendo el acceso al beneficio a través de canales digitales y presencia como la App BancoEstado y RutPay, además de la red presencial de CajaVecina.

Canje digital desde el celular

Una de las principales características del sistema es la posibilidad de acceder al beneficio directamente desde el teléfono móvil. Las personas que utilizan la App BancoEstado o RutPay podrán visualizar el cupón automáticamente en sus aplicaciones y utilizarlo al momento de realizar la compra en distribuidores autorizados.

Según explicó el presidente de BancoEstado, Mario Farren, la entidad dispuso su "carretera digital", entendida como el conjunto de herramientas tecnológicas y financieras que permiten que el beneficio sea entregado de forma inmediata y trazable.

El modelo implementado permite realizar seguimiento de los recursos desde la asignación del aporte hasta su utilización, asegurando que el beneficio sea utilizado para el objetivo definido por la autoridad.

Alternativa presencial a través de CajaVecina

Junto con las herramientas digitales, el programa también contempla una modalidad presencial para quienes no cuentan con acceso a estas plataformas o prefieren realizar el trámite de manera física.

Para ello, se habilitó la posibilidad de imprimir el cupón en la red de más de 45 mil puntos de CajaVecina distribuidos en todo el país, permitiendo ampliar el acceso al beneficio en territorios con distintos niveles de conectividad.

La combinación entre canales digitales y presenciales busca facilitar la ejecución del programa y permitir que hogares con diferentes niveles de acceso tecnológico puedan hacer uso del aporte.

Las personas interesadas pueden consultar requisitos, fechas de disponibilidad y distribuidores autorizados en las plataformas oficiales habilitadas para este beneficio.