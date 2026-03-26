Programación de Mega para este viernes 27 de marzo: Conoce el horario de Detrás del Muro
Este viernes 27 de marzo, Mega ofrecerá una nueva jornada de entretención con capítulos clave de sus producciones.
Por un lado, se emitirá un nuevo episodio de El Jardín de Olivia, donde Joaquín (Francisco Dañobeitia) descubrirá que Nacha (Cota Castelblanco) recuperó su comunicación con Kari (Jacinta Rodríguez).
En tanto, durante el horario nocturno, la señal presentará el segundo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso programa de humor encabezado por Kike Morandé.
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 27 de marzo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play Verano: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:15 horas.
- Reunión de Superados: 00:00 horas.
