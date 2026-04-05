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Programación de Mega para este lunes 6 de abril: Revisa el horario de El Jardín de Olivia mega

Programación de Mega para este lunes 6 de abril: Revisa el horario de El Jardín de Olivia

  • Por Mega

Este lunes 6 de abril, Mega emitirá nuevos episodios de sus teleseries que prometen marcar el rumbo de sus historias.

En El Jardín de OliviaOmar (César Sepúlveda) habrá tomado el control de la situación y estará a nada de disparar contra Luis Emilio (Alejandro Trejo). 

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Por su parte, el bloque nocturno estará cargado de intensidad con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, además de un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.

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¿Cómo es la programación de Mega este lunes 6 de abril?

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