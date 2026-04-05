mega
Programación de Mega para este lunes 6 de abril: Revisa el horario de El Jardín de Olivia
Este lunes 6 de abril, Mega emitirá nuevos episodios de sus teleseries que prometen marcar el rumbo de sus historias.
En El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) habrá tomado el control de la situación y estará a nada de disparar contra Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Por su parte, el bloque nocturno estará cargado de intensidad con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, además de un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán escalando al interior del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este lunes 6 de abril?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:40 horas.
- Reunión de Superados: 22:25 horas.
- El Internado: 23:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.