Las verdaderas razones de Ignacia para reconstruir su vida junto a Joaquín en El Jardín de Olivia

05 abr. 2026 - 10:30 hrs.

Desde que se volvieron a encontrar en los antiguos murales, Karina (Jacinta Rodríguez) no paró de pensar en Ignacia (Cota Castelblanco) y las razones por las cuales decidió volver con Joaquín (Francisco Dañobeitia) e incluso tener una hija junto a él.

La artista sintió que la instancia propicia para hablar de todo lo que pasó en estos años era en su exposición de arte, por lo que no desaprovechó la oportunidad.

Tras mostrarle el retrato de sus ojos, la prima de Diana (Nicole Espinoza) lanzó: "¿Por qué, de todo lo que pasó, por qué volviste con el Joaco?".

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¿Por qué Nacha volvió con Joaquín?

Con nervios, Nacha afirmó que pasó momentos muy oscuros y solitarios, donde Joaquín no solo le sirvió como un hombre para apoyarse, sino también como compañía.

"Yo al Joaco le debo mucho, le debo todo. Él no solo me apoyó, el Joaco me salvó la vida, si no fuera por él, no estaría acá", expresó.

La respuesta no dejó en un 100% conforme a la hija de Gloria (Francisca Gavilán), por lo que contrapreguntó.

En medio de lágrimas, Nacha se sinceró y contó que intentó quitarse la vida, y fue su esposo quien la salvó.

"Todas las cosas me empezaron a pasar la cuenta y sentí que no tenía fuerzas para seguir (...) Un día me tomé pastillas de más y el Joaco me pilló tirada en el suelo, inconsciente, y me llevó a urgencias. Literalmente, me salvó la vida", contó.