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Programación de Mega para este viernes 28 de agosto: ¿Cuándo se emitirá Detrás del Muro?
Este viernes 28 de agosto, Mega ofrecerá una nueva jornada de entretención con capítulos de sus principales producciones.
La tarde comenzará con un nuevo episodio de La Baronesa, donde Nicolás (Andrew Bargsted) encarará a Emilia (Octavia Bernasconi) por las mentiras que le ha dicho.
Más tarde, el humor se tomará la pantalla con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el programa conducido por Kike Morandé, que tendrá como invitado especial al animador Joaquín Méndez.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 28 de agosto?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa (lo mejor): 16:45 horas.
- La Baronesa: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:10 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 00:30 horas
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