Vecinos de Santiago 1 se unen contra ampliación del penal: "No toman en cuenta la participación ciudadana"

05 jun. 2026 - 11:55 hrs.

La Municipalidad de Santiago y sus vecinos están enfrentados con el Gobierno por cambios estructurales en torno al Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1.

La discusión gira en torno a si se trata de una ampliación o si será un nuevo penal. Al respecto, la Contraloría General de la República (CGR) no tomó razón del decreto del Ministerio de Vivienda que buscaba modificar el Plan Regulador Comunal y Metropolitano de Santiago porque no se logró determinar si la construcción sería sobre el mismo terreno o uno nuevo.

Los vecinos cercanos al penal se manifestaron a favor de la decisión de Contraloría, pues rechazan la construcción de una nueva cárcel en paños distintos, al mismo tiempo que denuncian falta de diálogo con las autoridades.

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Patricia Mera, presidenta de la Junta Vecinal de Francisco Bascuñán Guerrero, declaró que ellos ya habían identificado este problema. "Habíamos visto y estudiado que no se cumplía con lo que se decía para hacer una ampliación. (...) Esperamos que la Subsecretaría de Justicia, que dijeron que ellos iban a apelar a esto, tome en consideración que aquí hay leyes que acatar".

"Estas zonas eran protegidas, son inmuebles de conservación histórica y con el nuevo sistema, con la nueva ley que el señor (Carlos) Montes llevó (...), se saltan los planos reguladores. Pasan de largo y no toman en cuenta la participación ciudadana", dijo Alejandro Correa, director de la Junta de Vecinos la población Pedro Montt.

"A la Junta de Vecinos, nadie ha venido", denuncia.

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