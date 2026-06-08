"Es una verdadera ciudad": Megatoma de Puente Alto tiene restaurantes, ferias y hasta caseta de guardia

08 jun. 2026 - 12:25 hrs.

El tradicional sector de Casas Viejas en la comuna de Puente Alto se encuentra atrapado entre una megatoma y una delincuencia que no da tregua.

Este complejo asentamiento irregular se instaló hace más de cinco años en un terreno con una privilegiada vista a ríos y cerros; los accesos a esta zona son restringidos, ya que tienen hasta caseta de guardia en una de las entradas.

Junto con la expansión significativa de la toma, la delincuencia en sus alrededores ha aumentado de la misma manera. De hecho, hace pocos días una vecina y su hija fueron abordadas por delincuentes, quienes les robaron el auto en tiempo récord.

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Un equipo de Mucho Gusto se adentró en el corazón de la toma, la cual, desde las alturas, tiene modernos vehículos y enormes casas con dos pisos con vista a toda la naturaleza invadida por la propia toma.

"Hay de todo, partiendo por restaurantes, prostíbulo, ferretería, supermercados, farmacia, lo que tú quieras. Es una verdadera ciudad", expuso de manera anónima una vecina de Casas Viejas.

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