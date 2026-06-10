Delincuentes realizan forado en iglesia para realizar millonario robo en local comercial en Conchalí

10 jun. 2026 - 09:15 hrs.

Una banda de delincuentes protagonizó un insólito robo, luego de realizar forados en una iglesia evangélica para ingresar a un local de abarrotes en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana.

Según relató el periodista Fernando Fabres en Mucho Gusto, al menos cuatro delincuentes ingresaron al recinto religioso cerca de las 05:00 horas y perforaron una de las paredes para robar una farmacia.

Delincuentes utilizaron iglesia para robar en local comercial

Sin embargo, una estructura metálica en el interior del muro impidió el ingreso a la iglesia. Con sus intenciones frustradas, los sujetos se desplazaron algunos metros para realizar un segundo forado.

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Así, los antisociales lograron entrar al negocio colindante, desde donde sustrajeron diversas especies, como chocolates, café, alimentos para mascotas y otros productos.

El propietario del local afectado recibió una alerta por la activación del sistema de alarma. Al revisar las cámaras, constató que un grupo de delincuentes había ingresado y sustraído cerca de $4 millones en productos.

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