Pese a grabados y candados: Robos de espejos de autos no dan tregua en barrio Matta

10 jun. 2026 - 12:05 hrs.

El robo de espejos de vehículos no tiene freno en el barrio Matta. Delincuentes utilizan todo tipo de artimañas para quedar con su botín, el cual reducen rápidamente en el mismo sector.

Imágenes de cámaras de seguridad a las que tuvo acceso Mucho Gusto muestran que los antisociales esperan que la víctima descienda del auto y se acercan sigilosamente a la vereda. En pocos segundos logran su objetivo.

El vocalista de la conocida La Combo Tortuga, Manuel Caro, acusó que, tras visitar a un amigo en calle Portugal, en Santiago Centro, al regresar a su vehículo se encontró con una desagradable sorpresa: Le habían robado los espejos de su auto.

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En un rápido recorrido por los alrededores del barrio Matta, se observa que muchos conductores han optado por proteger sus espejos con candados y otros tipos de protecciones para evitar ser víctimas de este delito.

Carlos, mayordomo de un edificio del sector, aseguró que "no hay una vigilancia ni siquiera de paz ciudadana, no hay nada, no aparece nadie. Es tierra de nadie, ese es el problema".

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