Sabas Chahuán saca carcajadas con divertida aparición: Lo compararon con meme de Juan Gabriel

11 jun. 2026 - 10:30 hrs.

Un divertido momento se dio la mañana de este martes en Mucho Gusto, con el exfiscal Sabas Chahuán como protagonista.

Todo ocurrió cuando Marianne Schmidt hacía su ingreso al estudio para liderar el bloque internacional, momento en que reveló que tras bambalinas estaba con el abogado.

La divertida aparición de Sabas Chahuán

"Que la pasamos bien con Sabas. Es entretenido, la pasamos muy bien", dijo la panelista, tirándole flores a su compañero.

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Y, al igual que el tue tue, el exfiscal apareció como si lo hubiesen invocado, provocando gritos en el estudio.

"Se asomó como ¡Querida!", lanzó como broma José Antonio Neme, haciendo referencia al meme ya viralizado de Juan Gabriel.

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