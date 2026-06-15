FIFA revierte polémica medida y permitirá preguntas en español en conferencias del Mundial 2026

15 jun. 2026 - 10:45 hrs.

Partidazos, goles y expulsiones nos ha dejado el Mundial 2026, pero también polémicas que, algunas, envuelven a la propia FIFA. El ente rector del fútbol quedó en el centro de la controversia luego de impedir que preguntas y respuestas se realizaran en español en conferencias de prensa.

Dicha polémica saltó en la rueda de prensa previa al partido entre Brasil y Marruecos cuando un periodista español quiso hacer una pregunta a Vinicius Jr. en inglés. Sin embargo, el delantero brasileño le animó a hacerlo en español, a lo que fue rápidamente parado por la conversación, asegurado de que ese idioma no estaba incluido en el sistema de traducción.

FIFA se retracta

Algo parecido ocurrió con Achraf Hakimi, cuando un periodista mexicano tomó el micrófono para dirigirse en español. Sin pensarlo, el moderador de la FIFA interrumpió la pregunta para manifestar que el idioma no estaba permitido ni para preguntas ni para respuestas.

Mega

Las escenas se viralizaron en redes sociales, generando un repudio transversal en los países hispanohablantes. En especial, porque el español es el idioma oficial de México, uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Ante las reacciones en plataformas digitales, la FIFA dio pie atrás y comunicó que se podrá preguntar en español en todas las ruedas de prensa.

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