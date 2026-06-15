Detienen a dos adolescentes por encerrona a nieta de Carlos Caszely: Quedaron con internación provisoria

15 jun. 2026 - 11:10 hrs.

Dos adolescentes fueron detenidos tras la violenta encerrona que afectó a la nieta del exfutbolista Carlos Caszely en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.

Según relató el periodista Julio Ahumada en Mucho Gusto, el hecho ocurrió la madrugada del domingo, cuando fue abordada por un grupo de cinco sujetos, quienes la intimidaron con armas de fuego, golpearon y bajaron a la fuerza de su vehículo, justo cuando se retiraba de la autopista, cerca de la Rotonda Quilín.

Nieta de Caszely sufre violenta encerrona

La víctima, identificada como Martina, acusó que uno de los antisociales le apuntó con un arma de fuego en la cabeza y que recibió agresiones de connotación sexual, como tocaciones y hasta un beso forzado.

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Tras la denuncia, personal de Carabineros logró ubicar el vehículo en la comuna de San Ramón, a través del monitoreo mediante GPS.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, los antisociales intentaron huir tras percatarse de la presencia policial, pero terminaron perdiendo el control del automóvil e impactando contra un poste del alumbrado público.

Dos de los cinco ocupantes fueron detenidos, quienes quedaron con la medida cautelar de internación provisoria tras su formalización.

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