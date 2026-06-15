Madrugan, hacen fila y muchas veces se quedan sin atención: El complejo escenario en hospitales y Cesfam

15 jun. 2026 - 14:05 hrs.

Filas interminables desde la madrugada en plenos días de frío, escasez de especialistas y nulas respuestas. Todos estos enunciados, y más, resumen a la perfección la realidad del paciente del servicio público de salud en nuestro país.

Y es que a las largas horas de espera en los hospitales, ahora se sumó el colapso por una hora para ser atendidos por médicos especialistas, tanto en los hospitales como en los Cesfam de todo Chile.

Filas eternas para conseguir horas médicas

Precisamente, filas interminables se registraron en el Hospital Regional de Antofagasta, todo para conseguir hora con un doctor. Una alta demanda que contrasta con los cupos disponibles.

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Es una dramática realidad que ocurre a lo largo de todo el país en los servicios públicos de salud. Y es que al sur del país, en la ciudad de Labranza, en la región de la Araucanía, se repite exactamente lo mismo: colapso para lograr agendar una hora con un médico: puede ser un cardiólogo, un traumatólogo o cualquier especialista.

Pese a que en la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío se concentra la mayor cantidad de médicos especialistas, sobre todo en la capital, los reclamos son los mismos.

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