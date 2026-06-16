Ministro Arrau encabeza nuevo operativo nacional: Enfocado en órdenes pendientes y migrantes irregulares

16 jun. 2026 - 09:10 hrs.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, lideró un nuevo operativo junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en la intersección de las calles Alameda con Toro Mazote, sector conocido como "La Pequeña Caracas", en Estación Central.

La intervención formó parte de una ronda extraordinaria que se ejecutó de forma simultánea en las 16 regiones del país, con el objetivo de realizar controles de identidad y detectar delitos en flagrancia.

Nuevo despliegue policial

Durante el copamiento, los efectivos policiales se centraron en identificar a personas con órdenes judiciales pendientes o ciudadanos extranjeros que se encontraran de manera irregular en el país.

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Arrau destacó que en la versión anterior de estos operativos se registró un número importante de detenidos con órdenes judiciales pendientes, "incluso algunos por homicidio, y esta es la labor que hacen día a día Carabineros y la Policía de Investigaciones, que hoy día los estamos acompañando y visibilizando un poco esta labor, también trayendo un poquito de tranquilidad a los vecinos".

"Las cifras han ido mejorando, pero falta muchísimo camino por recorrer", agregó el secretario de Estado.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han entregado un balance de despliegue policial en la zona.

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