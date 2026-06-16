Revelan que helicóptero donde viajaban Gaspi y Oliver Tree era investigado por taxi aéreo ilegal
Impacto mundial generó el accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro que dejó un saldo de seis muertes, entre las que estaban el youtuber argentino Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y el productor audiovisual Lucas Vignale.
En las últimas horas se dieron a conocer nuevos antecedentes del siniestro que generó, además, un gran incendio que afectó a al menos 20 automóviles.
Nuevos antecedentes de accidente
De acuerdo a medios internacionales, ambos helicópteros habían sido pesquisados por la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (Anac) por sospechas de transporte aéreo clandestino.
Precisamente, la nave que trasladaba a Gaspi, Vignale y Oliver Tree había sido multada en julio de 2025 por irregularidades en la presentación de documentación.
Mientras que el otro helicóptero tampoco tendría sus papeles al día, por lo que habrían estado operando como taxis aéreos ilegales.
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