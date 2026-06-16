¿Reja para la Fuente Alemana? Vecinos de Santiago se suman al CMN y rechazan propuesta de alcalde Debordes

16 jun. 2026 - 11:40 hrs.

Una fuerte polémica se armó en torno a la Fuente Alemana ubicada en el Parque Forestal de la comuna de Santiago, luego que el alcalde Mario Desbordes planteara la idea de la instalación de una reja de protección.

La propuesta del edil surgió producto de una serie de actos vandálicos que ha sufrido en el último tiempo la estructura inaugurada en 1912. Recientemente recibió un ataque con pintura y, antes, el desmembramiento de su estructura mediante corte y la sustracción de una garra del cóndor de bronce.

Polémica por reja para Fuente Alemana

Sin embargo, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) decidió rechazar el proyecto impulsado por el municipio.

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Ante este escenario, Desbordes emplazó al organismo por su negativa e incluso planteó la idea de disolver por completo el CMN.

Al debate se sumaron vecinos del Parque Forestal que, si bien confirmaron un deterioro en la zona y altos niveles de inseguridad, se mostraron contrarios a enrejar el monumento. Según explicaron, sería coartar el acceso a la fuente y, a la vez, instalar un laberinto que podría ser ocupado por delincuentes.

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