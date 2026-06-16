"Los piratas en moto": Peligrosa banda de motochorros roba oro y aterroriza a joyeros en Santiago

16 jun. 2026 - 12:15 hrs.

"Los piratas en moto". Así identifican a un grupo de motochorros dedicado al robo de joyerías, pero no de cualquier metal precioso, sino de oro.

Esta singular banda criminal llama la atención por su forma de operar, que últimamente ha afectado a diversos joyeros de la Región Metropolitana.

Motochorros dedicados al robo de oro

El martes 9 de junio, dos sujetos asaltaron una joyería del Caracol Lo Ovalle en la comuna de La Cisterna. El robo se avaluó en más de $10 millones solo en oro. Pasaron apenas dos días y nuevamente dos sujetos con un arma llegaron a buscar lo que les quedaba. Esta vez fueron aún más violentos, amenazaron a los vendedores y dispararon.

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Horas antes, eso sí, intentaron robar en el barrio Franklin. Sin embargo, la alta exposición de la tienda y que el locatario no tuviese las llaves cerca hizo que se retiraran con las manos vacías.

De acuerdo al relato de testigos a Mucho Gusto, se trata de sujetos de entre 28 y 30 años, que, según testigos, serían venezolanos.

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