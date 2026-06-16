Con armas y martillos: Videos muestran violentos robos de motochorros a joyerías para sustraer oro

16 jun. 2026 - 13:10 hrs.

Mucho Gusto tuvo acceso a los registros de cámaras de seguridad que muestran el violento actuar de bandas de motochorros dedicadas al robo de oro desde joyerías.

Uno de los clips es del jueves 11 de junio, cuando dos sujetos armados ingresaron a un local del barrio Franklin. En su interior, intimidaron a un cliente y su dueño, a quien le exigieron que entregara todos los artículos con oro.

Frente a la alta exposición de la tienda y que el propietario no tenía las llaves de la vitrina cerca, hizo que se retiraran con las manos vacías en moto.

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Violentos robos a joyerías

Otro registro es de Temuco, donde un delincuente rompió con una especie de martillo la vitrina de una joyería para sustraer los artículos con oro y escapar raudamente.

Un modus operandi fue el que se utilizó en el Caracol Lo Ovalle, ubicado en La Cisterna, donde una banda de delincuentes sustrajo más de $10 millones en oro, para dos días después volver y robar el resto de joyas de este metal.

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