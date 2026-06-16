Roban 17 vehículos desde automotora en San Joaquín: Avalúo alcanza los $1.000 millones

16 jun. 2026 - 13:40 hrs.

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga el robo de 17 vehículos de alta gama desde una automotora en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

El atraco ocurrió en horas de la madrugada de este martes, en dependencias pertenecientes a la empresa Auto Summit, The Ford House, ubicadas en la Avenida Santa Rosa.

Millonario robo

Según información policial proporcionada en Mucho Gusto, los delincuentes forzaron el portón de la automotora y consiguieron llevarse los vehículos. Algunos de estos eran nuevos, mientras que otros estaban en el lugar para reparaciones.

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En la Población La Legua, a pocos metros de la automotora, se encontró un vehículo Toyota sin algunas de sus ruedas. Además, otros dos vehículos fueron recuperados por personal policial.

De acuerdo al Ministerio Público, el avalúo de los autos sustraídos alcanza cerca de los $1.000 millones, debido a que varios de ellos corresponden a vehículos de alta gama, como un Ford Mustang.

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