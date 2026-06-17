Fiscalizan a mall chino por alimentos fuera de norma en PAC: Productos no tenían etiqueta en español

17 jun. 2026 - 13:30 hrs.

Durante la tarde de este miércoles, la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda y la Seremi de Salud de la Región Metropolitana fiscalizaron un mall chino, luego de recibir denuncias por la venta de productos fuera de la norma.

Precisamente, la fiscalización se enfocó en el incumplimiento del reglamento de alimentos y la inexistencia de rotulado nutricional en las ventas de productos importados.

Fiscalización en Pedro Aguirre Cerda

El periodista de Mucho Gusto Roberto Saa acudió junto a las autoridades hasta el recinto, donde se confirmó que muchos de los productos no tenían la información en su rotulado.

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Si bien algunos alimentos mantenían su rotulado, estos se encontraban en idiomas extranjeros que dificultaban la comprensión de los consumidores.

En la fiscalización estuvo presente una funcionaria pública con conocimientos en el idioma, quien se comunicó con el locatario chino y así evitar confusiones.

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