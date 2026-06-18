"Sabían dónde vivía": Locatarios de Franklin bajo la extorsión del crimen organizado

18 jun. 2026 - 13:10 hrs.

Al igual que en barrio Bellavista y Meiggs, el crimen organizado se tomó Franklin. El modus operandi es el mismo; elegir un local para cobrar las denominadas vacunas, que significa pagar a antisociales por el espacio donde está instalado el negocio, una especie de arriendo.

"Tenemos tomada la clientela chilena. El Tren de Aragua está aquí, en Franklin. Secuestros, extorsivos, plata o plomo". Este rayado en uno de los baños representa todo lo que han debido enfrentar.

Extorsiones a locatarios

El temor a represalias contra la familia obliga a los comerciantes a cumplir con lo exigido; si no, las extorsiones aparecen en forma de fotos y videos en WhatsApp siguiendo a la víctima.

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"He tenido que pagar. He dejado de comer, pero he pagado, por mi familia, por mis hijos. Yo temía por su vida de ellos, ellos sabían dónde yo vivo, ellos sabían cómo andábamos, a qué hora salíamos del local", relató una de las locatarias extorsionadas por los delincuentes.

Según comentó, los sujetos que decían ser de Los Pulpos le cobraban $350 mil mensuales, cifra que solicitó bajar a $250 mil.

Otra de las víctimas dijo haber acudido a la PDI, donde le aseguraron que, al no haber pagado, no se constituía como un delito. Así, sin más, debió volver con el mismo temor a trabajar.

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