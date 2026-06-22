Karen Doggenweiler revela tenso momento en Estados Unidos: Fue confundida con peligrosa delincuente española

22 jun. 2026 - 11:30 hrs.

Karen Doggenweiler reveló este lunes el tenso momento que vivió durante un viaje a Estados Unidos, donde fue confundida con una peligrosa delincuente española.

Mientras revisaban los extremos controles de seguridad durante el Mundial 2026, la conductora contó su experiencia en el país del "Tío Sam".

Según contó, ocurrió años atrás cuando paseaba por el parque temático y el reconocimiento biométrico aún no era explorado por la industria a nivel masivo.

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"Me encontraban parecida a una delincuente de alta peligrosidad española. En cada parte me paraban, me revisaban", relataba ante la mirada atenta de sus compañeros.

Karen aseguró que, con su "precario inglés" preguntó: "'What happened?'. Y ahí me comentó y me mostró. Yo era igual, igual".

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