Riñas, microtráfico y temor entre residentes: Esta es la preocupante realidad de Plaza Brasil

22 jun. 2026 - 12:30 hrs.

La tradicional Plaza Brasil enfrenta una dura lucha con la delincuencia, violentas peleas y la venta de droga. No importa si es de día o de noche, el lugar, para los vecinos, es terreno de nadie.

En redes sociales abundan los videos de riñas a patadas, combos, palos e incluso sables. Todo esto, a vista de los comensales de las cafeterías y restaurantes del sector.

"Estos tipos rompen las bancas, pelean entre ellos, se pelean el territorio por microtráfico", dijo a Mucho Gusto una de las residentes del sector.

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Vecinos nos comentan que algunos duermen en la plaza y otros tienen tomada una casa rosada, que incluso luce con un candado en su entrada.Tiene rayado unos números en la reja de acceso y grafitis en su fachada.

Precisamente, un equipo del matinal registró en exclusiva una banda que no solo estaciona vehículos de manera ilícita, también son una organización criminal dedicada a la venta de drogas.

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