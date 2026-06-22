"¡¿Hay algún chileno en Valle Nevado?!": El grito de Roberto Saa en medio de una marea de brasileños

22 jun. 2026 - 13:10 hrs.

Roberto Saa protagonizó un divertido momento en Mucho Gusto, con su búsqueda de compatriotas en Valle Nevado que por estos días es la segunda casa de decenas de turistas de Brasil.

El periodista llegó hasta el centro de ski donde, con portuñol bien chileno, habló con una serie de brasileños.

Con dicho panorama, Karen Doggenweiler le propuso un reto: encontrar un chileno en medio del manto de nieve.

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"¡¿Hay algún chileno en Valle Nevado?!", gritó ocupando todo el oxígeno de sus pulmones.

La voz de Roberto resonó en todo el complejo y logró su objetivo, puesto que a unos metros una familia levantó su mano: "¡Acá!".

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