Innovación tecnológica: Megamedia impulsa corrida sostenible en Viña del Mar con poleras que 'limpian el aire'

26 en. 2026 - 10:23 hrs.

Megamedia da un nuevo paso en su compromiso con la sostenibilidad al integrar nanotecnología de impacto ambiental en la corrida Reforest Running by Mega, que se llevará a cabo en Viña del Mar. Esta iniciativa marca un hito a nivel nacional al convertirse en el primer evento deportivo en utilizar dicha tecnología en sus poleras oficiales.

La innovación radica en la aplicación del aditivo nanotecnológico PHOTIO en la indumentaria oficial. Esta solución científica reacciona con la luz y activa un proceso de descontaminación del aire, lo que permite degradar gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos. De esta forma, cada corredor se transforma en un agente activo de purificación ambiental con solo vestir la camiseta del evento.

Si bien la tecnología es el eje central de esta edición, la corrida mantiene su esencia: promover hábitos de vida saludable, el bienestar y la reforestación de la ciudad. Los participantes podrán inscribirse en las distancias de 3K, 5K y 10K. Las inscripciones ya están disponibles en el sistema Passline.com, donde también se encuentra la información detallada de la carrera.

Así, Reforest Running by Mega se consolida como una plataforma donde el deporte converge con la innovación científica aplicada a la vida cotidiana, demostrando que pequeñas acciones pueden generar grandes impactos ambientales positivos y medibles.