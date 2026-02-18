Megamedia impulsa acciones de sostenibilidad en la edición 2026 del Festival de Viña del Mar

18 feb. 2026 - 11:30 hrs.

Por segundo año, Megamedia, Bizarro y la Municipalidad de Viña del Mar implementarán un conjunto de medidas diseñadas para mitigar el impacto ambiental del Festival y garantizar también estándares de inclusión y accesibilidad en la Quinta Vergara.

Las actividades comenzaron el pasado 15 de febrero con el "Plan Mega Circular en Viña", cuyo beneficio irá directamente a la comunidad y la ciudad. Nuestra actividad principal fue Reforest Running by Mega, una iniciativa deportiva con propósito que invitó a la comunidad a "correr para reforestar", convirtiendo cada inscripción en la plantación de un árbol nativo.

A esto se suma una innovación medioambiental, al incorporar el uso de un aditivo con nanotecnología de la empresa Photio en algunos trajes y vestidos de la Gala, así como en la totalidad de la alfombra roja. Esta tecnología permite absorber CO2, simulando, mediante nanopartículas, el proceso de fotosíntesis.

Además, se medirá la huella de carbono, iniciativa que en 2025 nos permitió ser reconocidos con el sello de cuantificación del programa "Huella Chile". Durante las seis noches del certamen se publicará un código QR en las pantallas de la Quinta Vergara para que los asistentes puedan responder la encuesta de sostenibilidad, así como un sistema de manejo y reciclaje de los desechos generados.

Megamedia Sostenible

Inclusión y accesibilidad en el Festival de Viña del Mar

Al igual que en 2025, se dispondrá de la "Sala Calma", diseñada específicamente para la regulación sensorial de personas neurodivergentes.

Y para que todos puedan disfrutar del espectáculo, se aumentará la capacidad disponible para personas usuarias de sillas de ruedas, mejorando tanto la experiencia dentro del anfiteatro como las condiciones de acceso y comodidad durante el evento.

Asimismo, este año volvemos a disponer de la señal Mega 2 como nuestro principal canal de inclusión, asegurando la presencia de intérpretes del Instituto de la Sordera en la Quinta Vergara. Gracias a esta señal, la comunidad sorda podrá disfrutar y acceder en igualdad de condiciones a todos los contenidos transmitidos durante el Festival.

Todo sobre Sostenibilidad