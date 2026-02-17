Festival de Viña 2026 presenta su nuevo enfoque sostenible e inclusivo

17 feb. 2026 - 22:00 hrs.

En una nueva edición de Meganoticias Prime, Juan Manuel Astorga dio a conocer el enfoque sostenible que marcará la próxima edición del Festival de la Canción de Viña del Mar 2026, destacando una serie de medidas ambientales e inclusivas que formarán parte del certamen.

Entre las principales acciones ambientales se encuentra la medición de la huella de carbono en conjunto con Greenticket, además de un plan de reciclaje desarrollado junto a Resimple.

A esto también se suma la incorporación de nanotecnología para la purificación del aire en los trajes de la gala, iniciativa que se realizará en alianza con Photio, y una corrida de reforestación en la ciudad organizada por Sport Seed.

Inclusión

En materia de inclusión, se confirmó la habilitación de una sala calma en la Quinta Vergara en coordinación con la Municipalidad de Viña del Mar, así como la transmisión del evento con lengua de señas a través de Mega 2, en alianza con el Instituto de la Sordera.

La instancia formalizó el compromiso de Megamedia, Bizarro y la Municipalidad de Viña del Mar para avanzar hacia un festival más sostenible y también más inclusivo.

