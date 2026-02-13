¡Últimos cupos! Sé parte de Reforest Running by MEGA y corre por la recuperación de los bosques de Viña

13 feb. 2026 - 10:00 hrs.

La cuenta regresiva ya comenzó. Quedan pocos días para que el borde costero de Viña del Mar se llene de deporte y conciencia medioambiental en una nueva edición de Reforest Running by MEGA, en donde corres para reforestar.

Los cupos para ser parte de esta cruzada deportiva están a punto de agotarse. Miles de familias y deportistas ya aseguraron su lugar en la línea de partida este domingo 15 de febrero, listos para unir el deporte con el cuidado del planeta.

Si aún no te inscribes, aquí te dejamos las coordenadas clave para que no te quedes fuera.

Mega

Todo lo que debes saber del Reforest Running by MEGA 2026

¿Cuándo y Dónde? La cita es este domingo 15 de febrero en Av. Perú, uno de los puntos más icónicos del borde costero de Viña del Mar.

Circuitos para todos: la actividad está pensada para ser familiar, con distancias de 3, 5 y 10 kilómetros. Ya sea caminando o corriendo, la invitación es a disfrutar de una mañana de deporte y comunidad.

Entrega de Kits: ¡Atención corredores! El retiro del kit oficial se realizará el día anterior, sábado 14 de febrero, en el centro comercial Espacio Urbano en 15 Norte, entre las 11:00 y las 19:00 hrs.

Un legado que crece

Más allá de la medalla y la meta, el hito más importante de Reforest Running es su impacto tangible: cada inscripción equivale a un árbol nativo plantado.

En la edición 2025, el esfuerzo se concentró en recuperar el Parque Quinta Vergara, gravemente dañado tras los siniestros de 2022. Gracias al trabajo conjunto de voluntarios, vecinos, la Municipalidad de Viña del Mar y colaboradores de Megamedia, se logró reintroducir vida en el histórico pulmón verde de la ciudad.

Este 2026, el desafío es replicar y ampliar ese éxito, extendiendo la reforestación a nuevas áreas que lo necesitan con urgencia. Al correr, te conviertes en parte activa de esta recuperación.

Último llamado para inscribirse en Reforest Running by MEGA 2026

Aún estás a tiempo de sumar kilómetros por el planeta. No pierdas la oportunidad de vivir una experiencia que combina actividad física y compromiso social.

Las últimas entradas están disponibles en Passline.com (clic acá). Recuerda que existen descuentos exclusivos para afiliados de Caja Los Andes.

¡Corre por el planeta y corre para reforestar!

Todo sobre Mega Sostenible