La carrera que no te puedes perder en su recta final de inscripciones: Participa de Reforest Running by Mega

11 feb. 2026 - 10:00 hrs.

Este 15 de febrero vuelve una carrera que año a año inspira a miles a moverse con propósito. Hablamos de Reforest Running by Mega, que más que un evento deportivo, es una experiencia que invita a reconectar con el entorno y con la comunidad, recordándonos que cuando actuamos juntos, podemos construir un mundo más limpio y responsable.

Si aún no te has inscrito, ¡no te quedes fuera! Corre, cuida y participa. Sé parte de la reforestación de Viña del Mar y vive una experiencia que simplemente no te puedes perder.

Con los cupos ya en su tramo final y las inscripciones avanzando rápidamente, este es el momento para asegurar tu lugar en una de las carreras más significativas del año.

Cedidas

No te pierdas Reforest Running

Participar en Reforest Running no solo es correr: es sumarse a un movimiento que busca generar impacto positivo en la Ciudad Jardín y ser parte de una comunidad que inspira con el ejemplo.

En esta edición, el llamado es claro: vivir la jornada con conciencia. Desde la previa hasta el cierre del evento, la invitación es a ser parte activa del cuidado del entorno a través de pequeñas acciones que marcan la diferencia, como llevar lo indispensable, utilizar botellas reutilizables, seguir las indicaciones del evento y dejar cada espacio tal como lo encontramos, reforzando así un comportamiento respetuoso antes y después de correr.

Todo sobre Sostenibilidad