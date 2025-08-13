Habla albañil que halló restos de joven desaparecido en casa donde vivió Cerati: "No era una posición normal"

13 ag. 2025 - 17:30 hrs.

El hallazgo y posterior identificación de los restos humanos que fueron en la casa donde vivió Gustavo Cerati en Buenos Aires a principios de los años 2000, revivió todo un misterioso caso.

Y es que se descubrió que los restos pertenecían a Diego Benigno, un joven de 16 años que se encontraba desaparecido desde el 26 de julio de 1984, año en el que en aquella casa vivía la familia Graf, por lo que la policía citó a declarar a una mujer de avanzada edad y sus dos hijos.

Han pasado algunos días y uno de los albañiles que descubrieron los restos humanos en el patio de la vivienda, mientras hacían trabajos de construcción, decidió hablar con la presa, entregando más detalles de lo que presenció.

Instagram

Habla albañil que encontró restos humanos en casa de Cerati

Según consignó La Nación de Argentina, el albañil llamado Cristian, alias "Chucky", declaró que "estábamos trabajando normalmente cuando apareció el difunto. Estábamos excavando y apareció el hueso. Para saber de qué era, empezamos a excavar un poco para ver si era el hueso de un animal o no. Yo me di cuenta enseguida que se trataba de huesos humanos porque estudié medicina. Empezamos a ver qué podíamos hacer porque es raro encontrar huesos ahí en el patio".

Enseguida, comentó que siguieron trabajando y dieron aviso a la policía, por lo que se quedaron hasta que llegaron los forenses para levantar el cuerpo.

De igual forma, afirmó que le llamó mucho la atención la forma en la que estaba sepultado el joven: "Estaba acurrucado, no era una posición normal. Los brazos estaban cerca de los pies. No estaban separados".

Todo sobre Actualidad