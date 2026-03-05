Meganoticias lideró en febrero: Estos fueron los resultados del ecosistema informativo
Los programas informativos del departamento de prensa de Mega volvieron a liderar en febrero de acuerdo a los datos oficiales entregados por Kantar Ibope, consolidando un firme vínculo con el público.
Meganoticias Prime, el noticiero conducido por Juan Manuel Astorga y Constanza Santa María, lideró en su horario ante su competencia con un promedio de sintonía de 466.299 personas por minuto, y un alcance de 7.887.716 personas.
Meganoticias Prime lideró febrero
De este modo, así se ubica la competencia en el horario de Meganoticias Prime:
- Meganoticias Prime: 466.299
- CHV: 436,108
- Canal 13: 378,214
- TVN: 316,551
Asimismo, en febrero Meganoticias Amanece promedió 120.359 personas por minuto con un alcance de 3.082.213; Meganoticias Alerta promedió 429,021 personas por minuto con alcance de 6.486.757; y Meganoticias Siempre Juntos promedió 262,986 personas por minuto con alcance de 3.775.210.
