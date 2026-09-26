"Así de violento": Alejandro Sepúlveda advierte del día en que Santiago recibirá lluvia y tormenta eléctrica

26 sept. 2026 - 17:30 hrs.

Esta mañana, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, volvió a recordar que la próxima semana habrá lluvias con tormentas eléctricas en la Región Metropolitana.

El especialista partió analizando la inestabilidad atmosférica que resuena en el sur del país para luego mencionar que esta se trasladará hasta la zona central, donde afectará a la capital del país.

"Las tormentas van a ser de padre y señor mío", expresó, y agregó que esto será a raíz del vapor de agua extra que llega desde Argentina.

La tormenta eléctrica que afectará a Santiago

En esa línea, Alejandro comentó que el lunes, después de las dos, tres de la tarde y hasta cerca de la medianoche, se activará una probabilidad de lluvia en la capital.

Al ser una tormenta eléctrica con bastante inestabilidad, no se puede estimar la caída de agua. No obstante, aclaró que "en una zona le pueden caer 10 milímetros de un paraguazo y en otra no caer ni una gota; es así de violento".

"Todo esto el lunes en la tarde, el lunes en la hora del regreso a casa, cinco, seis, siete de la tarde; ahí es donde está la mayor probabilidad de tormentas eléctricas para la capital", recalcó Sepúlveda.

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