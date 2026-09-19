¡El momento más tierno! Así fue el esperado paso de los perritos de Carabineros en la Parada Militar 2026

19 sept. 2026 - 14:21 hrs.

¡El momento que todos esperaban! Los perritos de Carabineros de Chile se robaron todas las miradas en la Parada Militar 2026.

Durante la tarde de este sábado 19 de septiembre se realizó el tradicional desfile que reunió a todas las Fuerzas Armadas en la elipse del Parque O'Higgins, para conmemorar el Día de las Glorias del Ejército.

Luego de las presentaciones de las escuelas matrices de cada rama, diferentes escalones y hasta los aviones de la Fuerza Aérea, llegaron los cachorros más queridos.

Los perritos de Carabineros de Chile se lucieron

En primera instancia, desfilaron los perros adultos de Carabineros, quienes cuentan con mucha experiencia y se desempeñan en distintas labores, como detección de drogas, localización de personas extraviadas, entre muchas otras.

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Posteriormente, vino la esperada aparición de los cachorros, quienes iban acompañados de sus instructores y recostados en un morral.

En la última fila, marcharon canes un poco más grandes, pero que igualmente se ganaron el corazón de los televidentes.

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