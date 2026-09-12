¿Llueve en Fiestas Patrias? Meteoróloga de Megatiempo entrega pronóstico para Santiago y el resto del país

12 sept. 2026 - 17:10 hrs.

Comenzó la cuenta regresiva para las Fiestas Patrias y muchos esperan una sola cosa: saber cómo se va a comportar el tiempo durante el fin de semana largo.

La respuesta a una de las grandes interrogantes de este año la entregó la meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, quien anticipó cómo estará no solo en Santiago, sino en el resto del país.

¿Lloverá para el 18?

Según la especialista, durante el 18 de septiembre Chile gozará de "estabilidad", por lo que se podrá bailar cueca sin lluvia en gran parte del territorio.

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Anticipó que entre el 18 y 19 se esperan precipitaciones en el extremo sur, las que podrían alcanzar sectores de la Región de La Araucanía.

Un dispar escenario se presentará en la zona central y norte, donde no se vislumbran más que nubes y sol. De hecho, las máximas en Santiago entre martes y jueves oscilarán entre los 27 °C y 24 °C.

"Va a ser una semana más veraniega que primaveral", sostuvo la meteoróloga, que también recalcó que "estas condiciones van cambiando".

Además, se refirió al mes de septiembre en general, indicando que se espera que sea más lluvioso que otros años, debido al fenómeno de El Niño. Aunque mencionó que durante la primavera las precipitaciones son menores, por lo que registros cercanos a los 5 milímetros podrían representar una condición más lluviosa para sectores de la Región Metropolitana y Valparaíso.

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