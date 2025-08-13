"En la piel y en el corazón": Paula Bolatti se tatúa por primera vez a sus 32 años

13 ag. 2025 - 19:00 hrs.

La influencer y presentadora de televisión Paula Bolatti acostumbra a mostrar las nuevas experiencias que va adquiriendo en su vida, tal como lo hizo recientemente en redes sociales.

Precisamente, a través de un reel en Instagram, la modelo argentina demostró que tomó la decisión de realizarse su primer tatuaje a sus 32 años.

Y es que en el video se muestra cómo ella firma algunos consentimientos previos a la realización del tatuaje, así como la conversación que tuvo con Ara, su tatuadora, quien ayudó a poner en su piel la idea que ella tenía.

Instagram

Paula Bolatti se tatúa por primera vez

La argentina explicó que iba solo por un tatuaje, pero se terminó realizando tres, y tal como lo mencionó en su video, para los dos primeros se inspiró en la letra de una canción de una banda argentina.

Las frases son "Piensa bien" y "Piensa lindo", que aparecen en la canción "Díganselo" de la agrupación trasandina El Kuelgue.

En tanto, su tercer tatuaje fue la palabra "Confía" en la parte exterior de su brazo derecho, cerca del codo.

"Una experiencia que voy a llevar en la piel y en el corazón", cerró la argentina, emocionada por esta primera vez que marcó su piel con tinta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paula Bolatti lifestyle (@pauliibolatti)

Todo sobre Paula Bolatti