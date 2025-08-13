"Me encantaría ver al Papa...": Mariana Derderian alza la voz por conflicto en Gaza

13 ag. 2025 - 12:00 hrs.

Uno de los temas que se han tomado la agenda mundial durante los últimos meses es el conflicto palestino-israelí.

Varias han sido las figuras de la política, del espectáculo, del cine y más, que han condenado las vulneraciones de derecho que se han realizado en el marco de una guerra que no tiene para cuando terminar.

Una de las personas que quiso alzar la voz con respecto al tema fue Mariana Derderian, actriz nacional que en varias ocasiones ha expresado su opinión.

Las palabras de Mariana Derderian

A través de su cuenta de Instagram, Mariana Derderian planteó una situación relacionada con el tema que, según ella, podría solucionar lo que ocurre.

"Me encantaría ver al Papa desde el Vaticano aterrizando en Gaza. Imagino que detendría todo. No porque Netanyahu lo vaya a respetar, todo lo contrario, sino porque las potencias que si lo pueden detener tomarían medidas más efectivas, en vez de tomar palco", expresó.

Instagram

Posteriormente, la actriz disparó sus dardos contra Donald Trump: "Dice ser Cristiano, sería lógico (para mí) que el Papa apareciera a presionarlo. Tal vez es pésima idea, tal vez solo nos queda ver marchas de millones de personas alrededor del mundo, tal vez solo nos queda la impotencia y la certeza de que ma mayoría siempre hemos sido minoría".

Todo sobre Mariana Derderian