"No robaré tu celu": Angélica Sepúlveda se las ingenia comunicándose con señas al estilo chileno en Turquía

14 ag. 2025 - 16:50 hrs.

El viaje de Angélica Sepúlveda por Turquía continúa con todo el ánimo. Esta vez visitó con su novio Gursel Saglam un imponente monasterio en la ladera de una montaña, el cual atrae a miles de turistas al año.

Desde que llegó al país euroasiático, su galán turco se ha encargado de llevarla a cada rincón, a la vez que se ha asegurado que conozca en detalle las exóticas costumbres de la nación.

La graciosa experiencia que vivió Angélica Sepúlveda en Turquía

En sus historias de Instagram, la ex chica reality publicó varias fotos de su visita al monasterio de Sumela, ubicado a más de 1.200 metros de altura. “Historia, fe, cultura, amor, naturaleza, trekking, belleza y mucha altura, todo reunido en un mismo lugar”, expresó.

Foto: Instagram @angelica_shanti

Luego, reveló que finalmente logró adaptarse a una curiosa costumbre de ese país: “Hasta que entendí lo rico que es beber un té hirviendo con 35 grados de calor. Curiosidades turcas que solo los turcos defienden”.

Durante este paseo, su novio aprovechó para mostrar una divertida situación que vivió la chilena: le pidió el celular a una desconocida para usarlo como espejo, pero lo hizo comunicándose por señas, por la diferencia de idioma.

En el video se ve a la ex chica reality acercarse con cautela a una mujer, y explicar con sus gestos que quería verse en la cámara de su teléfono para salir bien en la foto.

“No robaré tu celu, solo quiero mirar mi basortu (tocado de cabello) porque mi amor me está tomando fotos”, escribió entre risas en el post en el que agregó la etiqueta: "Soy chilena y nos sobra personalidad". Al final del video, se ve a Angélica sonriente posando para su galán turco, que la enfocaba desde la altura.

Foto: Instagram @angelica_shanti

