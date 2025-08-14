Emilia Dides preocupa a sus fans con actividad en el desierto tras anunciar su embarazo: "¿No será peligroso?"

14 ag. 2025 - 16:00 hrs.

Emilia Dides sigue sorprendiendo a sus fanáticos con algunas de las experiencias que vive junto a su pololo Sammis Reyes en Dubái, el exótico destino en el que reveló que está embarazada.

Sin embargo, después del anuncio, la ex Miss Universo Chile participó en una actividad por el desierto que preocupó de gran manera a sus seguidores, especialmente por la nueva vida que alberga en su interior.

Emilia Dides preocupa a sus fans con acelerado paseo en el desierto

En Instagram, Dides compartió varias postales de su paseo, en algunas está rodeada de dunas y en otra luce un casco protector. Su post estuvo acompañado de un registro en el que la artista conduce un cuatrimoto por el desierto de Dubái.

“Motomommy”, escribió en la descripción, haciendo un juego de palabras con el famoso disco "Motomami" de Rosalía. Aunque Emilia se ve serena en las postales, sus seguidores manifestaron su inquietud por la seguridad del bebé.

"Cuídese y no haga deportes extremos"; “¿Y el bebé?”; “¿No será peligroso para el bebé?”, comentaron algunos ante el temor de que este tipo de actividades represente algún riesgo para su futuro hijo. Otra seguidora expresó: “Jajaja, disfruta, Emi, pero cuídate ya, queremos verlos felices”.

“¡Está embarazada, no enferma!”, indicaron unos usuarios en defensa de Emilia Dides. “Oye, yo embarazada anduve en kayak, subí cerros, viajé, fui a acampar, uno sabe cómo cuidar su cuerpo”, resaltó otra fan.

