"Impresionada con las faltas de respeto": La triste confesión de Steffi Méndez en complejo momento personal

  • Por Fernanda Vielma
Los últimos meses no han sido tan buenos para Steffi Méndez, pues está viviendo una serie de cambios en su vida.

En una transmisión en vivo, la hija de DJ Méndez reveló que se había separado hace unos meses de Dante Lindhe, quien era su pareja y papá de su hijo, Gio.

La actriz se sinceró sobre el tema y contó que su relación amorosa cambió completamente tras el nacimiento de su bebé y también deslizó haber sido víctima de una infidelidad. 

El estado actual de Steffi Méndez

De lo anterior ya ha pasado un tiempo y en esa línea, un seguidor le preguntó a Steffi Méndez cómo se ha sentido últimamente: "Con mucha pena, con rabia".

También, la joven reveló estar recibiendo mensajes inadecuados: "Impresionada con las faltas de respeto a estas alturas".

"Me siento literal como una montaña rusa cuando hablamos de lo emocional y lucho todos los días con mis pensamientos", agregó finalmente.

