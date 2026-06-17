¿Dónde ver Sofía en Peligro? Estas son las plataformas en que estará disponible la teleserie vertical de Mega

17 jun. 2026 - 10:00 hrs.

¡Atención a todos los fanáticos de la ficción! Mega alista el estreno de Sofía en Peligro, su segunda teleserie vertical.

Con la actuación estelar de Francisca Walker, Jorge Arecheta, Alejandra Fosalba y Moisés Angulo, promete llevar la acción al límite con una trama llena de suspenso, engaños y tensión.

Todo comienza cuando Sofía (Francisca Walker) presencia un violento crimen que jamás debió ver. Sin saber en quién confiar y constantemente amenazada, Sofía buscará el apoyo de Nicolás (Jorge Arecheta) un detective que comienza a sospechar que cada decisión puede ser fatal, incluso con sus propios compañeros.

Sofía en Peligro / Mega

¿En qué plataformas estará disponible Sofía en Peligro?

Sofía en Peligro es la segunda teleserie vertical de Mega y estará disponible en su totalidad desde este lunes 22 de junio a las 19:00 horas.

Ingresando al sitio de Mega.cl puedes ver los capítulos de esta teleserie vertical. Sofía en Peligro también está disponible en las siguientes plataformas: Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Mega Go.

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